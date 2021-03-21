"Ак Барс" в шаге от полуфинала Кубка Гагарина: Казань в третий раз обыграла Уфу
Счёт в серии стал 3-0.
Фото © Пресс-служба КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал третью победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Третья игра противостояния прошла в Уфе и завершилась в пользу казанцев со счётом 2:1.
Казань вышла вперёд под занавес первого периода благодаря отличным индивидуальным действиям нападающего Кирилла Петрова.
Восстановить равновесие уфимцам удалось на старте второй двадцатиминутки: Александр Кадейкин из угла площадки пасом нашёл Дмитрия Кугрышева, который без всяких раздумий броском пробил голкипера "барсов".
Однако уже спустя три минуты гол Михаила Глухова вернул казанцам минимальное преимущество в счёте, которое гости сумели сохранить до конца поединка.
Таким образом, "Ак Барс" выиграл все три матча серии (4:1; 2:1ОТ; 2:1). Для выхода в полуфинал Кубка Гагарина, команде Дмитрия Квартального осталось одержать одну победу.
Игра под номером четыре пройдёт в Уфе 23 марта, а в случае успеха хозяев серия вернётся в Казань.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала
"Салават Юлаев" — "Ак Барс" — 1:2 (0:1; 1:1; 0:0), в серии — 0-3
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