Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Ак Барс" в шаге от полуфинала Кубка Гагарина: Казань в третий раз обыграла Уфу

Счёт в серии стал 3-0.

21 марта 2021, 14:30
<p>Фото © Пресс-служба КХЛ</p>

Фото © Пресс-служба КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал третью победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Третья игра противостояния прошла в Уфе и завершилась в пользу казанцев со счётом 2:1.

Казань вышла вперёд под занавес первого периода благодаря отличным индивидуальным действиям нападающего Кирилла Петрова.

Восстановить равновесие уфимцам удалось на старте второй двадцатиминутки: Александр Кадейкин из угла площадки пасом нашёл Дмитрия Кугрышева, который без всяких раздумий броском пробил голкипера "барсов".

Однако уже спустя три минуты гол Михаила Глухова вернул казанцам минимальное преимущество в счёте, которое гости сумели сохранить до конца поединка.

Таким образом, "Ак Барс" выиграл все три матча серии (4:1; 2:1ОТ; 2:1). Для выхода в полуфинал Кубка Гагарина, команде Дмитрия Квартального осталось одержать одну победу.

Игра под номером четыре пройдёт в Уфе 23 марта, а в случае успеха хозяев серия вернётся в Казань.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Салават Юлаев" — "Ак Барс" — 1:2 (0:1; 1:1; 0:0), в серии — 0-3

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону перенесли из-за непогоды

сегодня в 10:29

"Готов вернуться к прежней жизни": Главный тренер "Авангарда" рассказал, как привился "Спутником V"

сегодня в 14:22

Миранчук впервые за 11 матчей вышел в стартовом составе "Аталанты", но остался в тени Малиновского

сегодня в 14:31

В Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам, чтобы сдать на металлолом

сегодня в 15:05

Хозяйка решила сэкономить на грумере и сама подстригла пса, осознав свою ошибку слишком поздно

сегодня в 15:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1