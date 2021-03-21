Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Белоруссии задержали лидера партии "Грамада"

Вероятно, с ним проводится беседа относительно Дня воли.

21 марта 2021, 14:42
<p>Игорь Борисов. Фот © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ihar.barysau" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ihar Barysau </a></p>

Игорь Борисов. Фот © Facebook / Ihar Barysau

В Минске задержали лидера Белорусской социал-демократический партии "Грамада" Игоря Борисова. Об этом заявили в офисе партии.

"Игорь Борисов задержан, он находится в Партизанском РУВД Минска. Скорее всего, с ним проводится беседа относительно Дня воли", — рассказала сотрудница офиса в беседе с РИА "Новости".

В Белоруссии осудили более 400 участников несанкционированных акций

В Белоруссии осудили более 400 участников несанкционированных акций

Отметим, что "Грамада" — одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, которое приурочено к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики (День воли). По словам главы КГБ республики Ивана Тертеля, спецслужбам стало известно о планах по дестабилизации извне в период с 25 по 27 марта.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями, в ходе которых погибло несколько человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео

сегодня в 14:58

Коля Лукашенко попал на скамейку штрафников за "грязную игру" в хоккей

сегодня в 03:35

В Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам, чтобы сдать на металлолом

сегодня в 15:05

Представление запомнится надолго: в казанском цирке слон сбил "напарника" с ног и шокировал зрителей — видео

сегодня в 14:48

Хозяйка решила сэкономить на грумере и сама подстригла пса, осознав свою ошибку слишком поздно

сегодня в 15:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1