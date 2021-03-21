В Белоруссии задержали лидера партии "Грамада"

"Игорь Борисов задержан, он находится в Партизанском РУВД Минска. Скорее всего, с ним проводится беседа относительно Дня воли", — рассказала сотрудница офиса в беседе с РИА "Новости" .

Отметим, что "Грамада" — одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, которое приурочено к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики (День воли). По словам главы КГБ республики Ивана Тертеля, спецслужбам стало известно о планах по дестабилизации извне в период с 25 по 27 марта.