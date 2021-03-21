В Белоруссии задержали лидера партии "Грамада"
Вероятно, с ним проводится беседа относительно Дня воли.
Игорь Борисов. Фот © Facebook / Ihar Barysau
В Минске задержали лидера Белорусской социал-демократический партии "Грамада" Игоря Борисова. Об этом заявили в офисе партии.
"Игорь Борисов задержан, он находится в Партизанском РУВД Минска. Скорее всего, с ним проводится беседа относительно Дня воли", — рассказала сотрудница офиса в беседе с РИА "Новости".
Отметим, что "Грамада" — одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, которое приурочено к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики (День воли). По словам главы КГБ республики Ивана Тертеля, спецслужбам стало известно о планах по дестабилизации извне в период с 25 по 27 марта.
Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями, в ходе которых погибло несколько человек.
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