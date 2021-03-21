Стоимость квартир в новостройках Москвы и Петербурга вновь растёт

Цены на новые квартиры в Москве и Санкт-Петербурге начали резко расти после стагнации в начале текущего года. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как заявили изданию в сервисе по поиску недвижимости ЦИАН, за месяц стоимость жилья в столице выросла на 6 процентов, а в Питере — на 8 процентов. При этом средняя стоимость квартир в 16 крупнейших городах России в марте повысилась на 2,6% по сравнению с прошлым месяцем. А за год этот показатель и вовсе поднялся на 19,8%. Как отмечают эксперты, самое серьёзное подорожание — в Петербурге — может быть связано со стартом продаж в нескольких дорогостоящих проектах.

Вместе с тем аналитики сервиса "Авито.Недвижимость" сообщают о приросте в 28 процентов по сравнению с мартом прошлого года. А глава департамента консалтинга и аналитики компании "Азбука жилья" Ярослав Дарусенков в свою очередь оценивает месячный рост в Москве в 10,8 процента. По его словам, это обусловлено высоким спросом на новые квартиры из-за программы льготной ипотеки.

Однако ключевым фактором всё же остаётся дефицит предложения, указала управляющий партнёр компании "Метриум" Мария Литинецкая. Она также отметила подорожание стройматериалов и нехватку рабочих на стройках, что приводит к увеличению себестоимости труда. В целом аналитики считают, что дальнейшая динамика будет зависеть от реакции покупателей на нынешнюю индексацию.

Ранее были названы регионы России с самыми дешёвыми квартирами. При расчёте данных аналитики рассматривали помещения площадью 45 квадратных метров.

Авторы