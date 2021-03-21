Размер имеет значение: как при сборе грибов и валежника не попасть на штраф

Согласно статистике ВЦИОМа, почти 48% россиян любят ходить в лес и собирать его дары. Вот только далеко не все из тех, кто увлекается такими походами, знают, что найденное в лесу признаётся даром природы не всегда. Иногда это государственная собственность, и с этого года за сбор или неправильный сбор некоторых видов лесного урожая вполне можно заплатить серьёзный штраф, а то и вовсе получить судимость. Разберёмся, в каких случаях новации в законодательстве могут осложнить жизнь любителей лесных даров.

На особом контроле — валежник

В соответствии со статьями 32, 33 Лесного кодекса РФ валежник отнесён к недревесным лесным ресурсам, которые закон разрешает гражданам собирать и заготавливать для собственных нужд. И только для них. Если собранный в лесу валежник передать, даже бесплатно, тёще, соседу, то это действие может быть признано реализацией, а значит, административным правонарушением, за которое грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Ведь по закону передача валежника исключает его использование для личных нужд, а значит, образуется состав, предусмотренный ч. 2 ст. 8.26 КоАП РФ. Тем более что для сбора валежника не для личных нужд теперь требуется заключать договор аренды лесного участка и отчитываться о его освоении в местной администрации. Но даже в этом случае не всё так просто: если вдруг выяснится, что, собирая валежник, россиянин каким бы то ни было способом повредил другие деревья либо причинил иной ущерб, то такому "сборщику" может грозить уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. И такие дела уже есть в суде. Например, в Нижегородской области мужчина стал подсудимым потому, что расчищал дорогу от поваленных деревьев, а следствие квалифицировало это как заготовку древесины в особо крупном размере (дело № 1-20/2021, Гагинский районный суд Нижегородской области).

Россиянину, который вдруг решил собрать валежник, нужно помнить, что делать это можно только в соответствии с позицией, которая изложена в специальном письме Совета Федерации от 14.02.2020 № 3.7-23/350, то есть дерево (или его часть) должно лежать на земле с признаками естественного отмирания, не будучи спиленным или срубленным, и располагаться за пределами мест проведения лесосечных работ.

Но и это ещё не всё. Прежде чем собирать валежник, в некоторых регионах надо за 15 рабочих дней до похода в лес уведомлять об этом Комитет лесного хозяйства в письменном виде (Приказ Минприроды Краснодарского края от 17.01.2019 № 27). А кое-где для сбора валежника ещё запрещается использовать топоры и пилы.

Поэтому, дорогие россияне, если вдруг в лесу вы увидели обломок бревна или большую ветку, прежде чем поднять это, подумайте: а все ли правила для такого действия вы выполнили? Ведь за соседним деревом может стоять лесник, которому придётся очень долго доказывать, что грибной нож с зубцами на лезвии — это не пила, которую вы прихватили, чтобы осуществлять заготовку древесины, нанося любимому государству серьёзный ущерб.

За грибы, ягоды и берёзовый сок придётся ответить

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Со сбором грибов, ягод, орехов и берёзового сока тоже теперь непросто. По мнению Минприроды, любому грибнику надо заранее запастись доказательствами, что собирает он их лично для себя. То есть те, кто решит продать лукошко с частью своей лесной добычи возле ближайшей станции, должны перед сбором обзавестись соответствующей лицензией. Более того, каждому грибнику надо выучить и соблюдать региональные правила, в которых закреплено, как именно можно эти грибы собирать и какого размера они должны быть. Например, в Челябинской области запрещены к сбору лисички с диаметром шляпки менее полутора сантиметров, а грузди — менее двух с половиной сантиметров; остальные грибы брать можно любых размеров, но только если срезать их ножом (Закон Челябинской области № 148-ЗО, за нарушение положений которого в соответствии со ст. 27 КоАП Челябинской области предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей).

Ну а если вдруг окажется, что в грибах есть запрещённые вещества, то в любом регионе России за такой гриб придётся отвечать по статье 228 УК РФ (штраф от 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, но это в зависимости от содержания запрещённых веществ). Так что мухоморы собирать опасно не только из-за возможности отравления, но и из-за уголовного преследования.

А вот с берёзовым соком проще: если деревья не рубить, то уголовной ответственности за его сбор никакой, вещает законодатель. А в статье 16 новых правил Минприроды так и указано, что заготовка его для личных нужд допускается, правда, нужно соблюсти несколько простых правил. Собирать сок берёз можно только на тех участках леса, которые не будут подвергнуты вырубке ещё пять лет (узнавать дату, когда лес будут рубить, надо в лесном хозяйстве заранее). Сверлить отверстия в берёзе толщиной не менее 20 сантиметров нужно буравом. Диаметр отверстия не должен превышать одного сантиметра, глубина отверстия — двух сантиметров (без учёта толщины коры). То есть тем, кто идёт в лес заготавливать для себя берёзовый сок, измерительные приборы с собой брать обязательно! Ошибётесь — и есть основания для штрафа минимум в тысячу рублей (ч. 3 ст. 8.26 КоАП РФ).

Со всем остальным лесным богатством — ягодами, орехами и прочими дикоросами — аналогично ситуации с грибами и соком: для личных нужд в пределах региональных правил (в каждом регионе разные) собирать можно (ст. 11 Лесного кодекса РФ). Но если вдруг установят, что нарушены правила (также отличаются от региона к региону), то грозит административный штраф, а если ягоды или коренья будут из списка неразрешённых — уголовная ответственность.

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