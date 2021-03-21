Трамп соскучился по написанию постов и решил создать собственную соцсеть

Экс-президент США Дональд Трамп в скором времени начнёт снова публиковать сообщения в соцсетях, для этого он будет использовать "собственную платформу". Об этом рассказал помощник бывшего главы Белого дома Джейсон Миллер, передаёт Fox News.

Он отметил, что бывший американский лидер "вернётся в соцмедиа через два или три месяца". Как указал Миллер, Трамп будет публиковаться "на собственной платформе", которая привлечёт "десятки миллионов" пользователей. Помощник экс-президента Штатов заверил, что это "полностью изменит правила игры".

Ранее Дональд Трамп сообщил, что больше не хочет возвращаться в "Твиттер", назвав эту соцсеть скучной. А решение сервиса микроблогов помечать каждое его слово политик расценил как позорное.

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