Трамп соскучился по написанию постов и решил создать собственную соцсеть
Платформа, как уверяют помощники миллиардера, привлечёт "десятки миллионов" пользователей.
Фото © ТАСС / AP
Экс-президент США Дональд Трамп в скором времени начнёт снова публиковать сообщения в соцсетях, для этого он будет использовать "собственную платформу". Об этом рассказал помощник бывшего главы Белого дома Джейсон Миллер, передаёт Fox News.
Он отметил, что бывший американский лидер "вернётся в соцмедиа через два или три месяца". Как указал Миллер, Трамп будет публиковаться "на собственной платформе", которая привлечёт "десятки миллионов" пользователей. Помощник экс-президента Штатов заверил, что это "полностью изменит правила игры".
Ранее Дональд Трамп сообщил, что больше не хочет возвращаться в "Твиттер", назвав эту соцсеть скучной. А решение сервиса микроблогов помечать каждое его слово политик расценил как позорное.
Напомним, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувства гордости от этого. Позже представители компании заявили, что не собираются восстанавливать аккаунт бывшего американского лидера, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты.
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