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Трамп соскучился по написанию постов и решил создать собственную соцсеть

Платформа, как уверяют помощники миллиардера, привлечёт "десятки миллионов" пользователей.

21 марта 2021, 18:31
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Экс-президент США Дональд Трамп в скором времени начнёт снова публиковать сообщения в соцсетях, для этого он будет использовать "собственную платформу". Об этом рассказал помощник бывшего главы Белого дома Джейсон Миллер, передаёт Fox News.

Он отметил, что бывший американский лидер "вернётся в соцмедиа через два или три месяца". Как указал Миллер, Трамп будет публиковаться "на собственной платформе", которая привлечёт "десятки миллионов" пользователей. Помощник экс-президента Штатов заверил, что это "полностью изменит правила игры".

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Ранее Дональд Трамп сообщил, что больше не хочет возвращаться в "Твиттер", назвав эту соцсеть скучной. А решение сервиса микроблогов помечать каждое его слово политик расценил как позорное.

Напомним, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувства гордости от этого. Позже представители компании заявили, что не собираются восстанавливать аккаунт бывшего американского лидера, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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