Легенда биатлона Александр Привалов — о Латыпове: Пока он мало что из себя представляет

Двукратный призёр Олимпиад, выдающийся советский тренер Александр Привалов считает, что не стоит пока превозносить российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

"Сейчас из Латыпова сделали короля. Он пока мало что из себя представляет, а о нём уже фильм сделали. Вот он на "стойке" попасть и не может", — сказал выдающийся тренер в комментарии ТАСС.

По его словам, психология в биатлоне играет главную роль, поэтому спортсмены должны самостоятельно уметь анализировать свои достижения и вносить корректировки. Сейчас даже сам Йоханнес Бё не всегда справляется со стрельбой, отметил Привалов, подчеркнув, что "железных нервов нет ни у кого".

Ранее Лайф писал, что российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира. Это первая личная медаль в карьере спортсмена. Примечательно, что сегодня, 21 марта, ему исполнилось 27 лет. Напомним, что француз Симон Детьё сумел обогнать россиянина и занял первое место в общем зачёте. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

Что касается женских гонок, то победу в масс-старте одержала биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд. Второй стала представительница Белоруссии Динара Алимбекова, а третьей к финишу пришла немка Франциска Пройс. Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая финишировала пятой. Светлана Миронова заняла восьмое место.

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