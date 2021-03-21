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В Новосибирске упавший с крыши металлический лист едва не убил мужчину с ребёнком — видео

Россиянин вовремя поднял глаза и успел отбежать в сторону вместе с дочкой.

21 марта 2021, 17:57

В Новосибирске упавший с крыши металлический лист чуть не убил мужчину с ребёнком. Видео © VK / "АСТ-54"

В Октябрьском районе Новосибирска папа с маленькой дочкой едва успел увернуться от слетевшего с крыши металлического листа, который чуть не придавил их. Об этом сообщает группа "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", там же опубликовано видео спасения.

Как стало известно, инцидент произошёл рядом с домом 322 по улице Кирова. На проходивших мимо мужчину и девочку с высоты чуть не упал металлический лист. К счастью, в последний момент новосибирец поднял глаза и, схватив ребёнка, успел отбежать от места падения.

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Как можно заметить на кадрах, другой прохожий сначала не понял, почему так резко отбежал в сторону мужчина с ребёнком, но буквально через секунду лист приземлился прямо рядом с ним.

Отметим, что в Новосибирске было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду.

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А ранее в Улан-Удэ горе-рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки. Пользователи соцсетей оценили столь "разумный" способ разобрать конструкцию.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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