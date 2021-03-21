"Хотят, чтобы я сдохла": В Москве пенсионерка пожаловалась в полицию на плохое воспитание внучки

Московская пенсионерка рассказала о проблемах с воспитанием внучки у дочери. Видео © LIFE

В Москве развернулась настоящая семейная драма: 70-летняя пенсионерка Галина Морозова обратилась к полицейским, сообщив, что её дочь Ирина якобы избивает десятилетнюю внучку, однако в беседе с прибывшими правоохранителями она уточнила, что девочку не били, а лишь сильно накричали за то, что та отказывалась делать уроки. В интервью Лайфу пенсионерка, в прошлом педагог, пояснила, что дочь совсем не принимает её советы по воспитанию ребёнка. По мнению женщины, такими методами наследница хочет довести её до смерти, чтобы освободить квартиру и привести туда мужа.

"Скорей бы ты сдохла, и девочка, как и мать, так и говорит. Дочери нужно меня добить, поэтому она так с ребёнком обращается. Она мне заявляет: "Это ты здесь всё решаешь, я не могу привести мужа, он бы кормил, поил, кружки у ребёнка были бы оплачены, бассейн". Я говорю: "А куда ты приведёшь-то?" Ну, приведёт она мужа, они меня вдвоём будут добивать", — объяснила Морозова.

Пенсионерка рассказала, что Ирина плохо воспитывает свою дочь Маргариту. Например, дозволяет не спать до поздней ночи, несмотря на то что на следующий день ребёнку идти в школу. Из-за этого внучка с трудом встаёт по утрам, опаздывает, на уроках спит и имеет мозги куриные, жалуется бабушка.

Иногда, когда Ирина на работе, с девочкой сидит Галина Егоровна, однако та совершенно не слушается её. При этом пенсионерка не позволяет себе кричать на ребёнка, в отличие от матери, которая, по словам женщины, "визжит, а не кричит". Маргариту можно уложить спать вовремя, только когда мама поздно возвращается с работы, в другое же время ребёнок ходит за матерью и не спит, пока Ирина моет голову и готовит себе обед на завтрашний рабочий день. И на замечания бабушки о том, что сначала можно девочку уложить спать, а потом сделать все свои дела, отвечает лишь "не лезь" и "это не твоё дело". Кроме того, это приводит к скандалам, на которые уже несколько раз жаловались соседи.

"Она со мной как с идиоткой разговаривает. Спрашивает: "Ты всё поняла?" А мне не 95 лет, я не маразматичка. Её цель — умотать меня на тот свет, но не получится. Психолог нужен матери", — добавляет Галина Морозова.

Это же подтвердил и детский психолог, к которому отводили Маргариту. Специалист сделала заключение, что ребёнку врач не нужен, как и бабушке, а вот матери помощь необходима, так как у неё проблемы с тем, что она хочет выйти замуж и создать семью.

"Отец девочки состругал её и умер, а они не расписались, алиментов ей [выплачиваются] копейки. Этим матерям-одиночкам нужно ноги либо восьмёркой завязать, либо к двум автобусам привязать и в разные стороны дерануть. Нельзя матерям-одиночкам вообще детей отдавать из роддома, они вон что вытворяют", — считает Морозова.

Несмотря на ложный вызов, правоохранители организовали проверку семьи.

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