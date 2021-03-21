В центре Кирова на ходу загорелся троллейбус с пассажирами — видео

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

В центре Кирова дотла сгорел троллейбус. Видео © Соцсети

Днём в воскресенье, 21 марта, в Кирове вспыхнул троллейбус с пассажирами. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Ленина недалеко от Вятской филармонии. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что троллейбус за считаные минуты сгорает дотла. Также от пламени пострадали машины, которые были припаркованы рядом. К счастью, благодаря слаженным действиям кондуктора и водителя загоревшегося транспорта никто из пассажиров не пострадал.

"При первых признаках задымления кондуктор оперативно организовала эвакуацию пассажиров. Водитель в это время, согласно должностной инструкции, произвёл отсоединение токоприёмников троллейбуса от контактной сети и вызвал пожарных", — рассказал директор кировского АТП Денис Пырлог, отметив, что на предприятии будет проведена тщательная проверка случившегося.