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В центре Кирова на ходу загорелся троллейбус с пассажирами — видео

К счастью, никто не пострадал.

21 марта 2021, 17:33

В центре Кирова дотла сгорел троллейбус. Видео © Соцсети

Днём в воскресенье, 21 марта, в Кирове вспыхнул троллейбус с пассажирами. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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Отмечается, что инцидент произошёл на улице Ленина недалеко от Вятской филармонии. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что троллейбус за считаные минуты сгорает дотла. Также от пламени пострадали машины, которые были припаркованы рядом. К счастью, благодаря слаженным действиям кондуктора и водителя загоревшегося транспорта никто из пассажиров не пострадал.

"При первых признаках задымления кондуктор оперативно организовала эвакуацию пассажиров. Водитель в это время, согласно должностной инструкции, произвёл отсоединение токоприёмников троллейбуса от контактной сети и вызвал пожарных", — рассказал директор кировского АТП Денис Пырлог, отметив, что на предприятии будет проведена тщательная проверка случившегося.

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А ранее Лайф писал, что в Мурманске автобус с пассажирами загорелся прямо во время движения. Пассажиры самостоятельно эвакуировались из транспорта и даже попытались начать его тушить. В результате ЧП пострадал один человек.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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