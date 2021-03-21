В Москве задержаны двое возможных посредников по делу о взятке губернатору Пензенской области
Самого же главу региона доставят в столицу и поместят в СИЗО.
Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области
Правоохранители задержали в Москве водителя представительства Правительства Пензенской области при Правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Фёдора Федотова. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что Марков и Федотов проходят подозреваемыми в посредничестве в получении взяток губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.
Также задержана супруга фармацевтического короля Бориса Шпигеля. Следствие предполагает, что Белозерцев получил взятку от семьи Шпигель через посредников.
Сам же задержанный губернатор ближе к вечеру должен быть доставлен в Москву и помещён в СИЗО до избрания меры пресечения, указывает агентство.
Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей
Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю
Выбор редакции
Задержанный губернатор Пензенской области доставлен в Москву
Около 500 млн рублей наличными нашли при обысках у губернатора Пензенской области
Дрессировщик назвал причины драки индийских слоних в Казанском цирке
Легенда биатлона Александр Привалов — о Латыпове: Пока он мало что из себя представляет
Проблему с наземным оборудованием на Байконуре устранили
Комментариев: 0