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В Москве задержаны двое возможных посредников по делу о взятке губернатору Пензенской области

Самого же главу региона доставят в столицу и поместят в СИЗО.

21 марта 2021, 17:26
<p>Иван Белозерцев. Фото © <a href="https://pnzreg.ru/news/culture/296331/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал Правительства Пензенской области</a></p>

Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области

Правоохранители задержали в Москве водителя представительства Правительства Пензенской области при Правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Фёдора Федотова. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Марков и Федотов проходят подозреваемыми в посредничестве в получении взяток губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

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Также задержана супруга фармацевтического короля Бориса Шпигеля. Следствие предполагает, что Белозерцев получил взятку от семьи Шпигель через посредников.

Сам же задержанный губернатор ближе к вечеру должен быть доставлен в Москву и помещён в СИЗО до избрания меры пресечения, указывает агентство.

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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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