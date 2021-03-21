В Москве задержаны двое возможных посредников по делу о взятке губернатору Пензенской области

Правоохранители задержали в Москве водителя представительства Правительства Пензенской области при Правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Фёдора Федотова. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Марков и Федотов проходят подозреваемыми в посредничестве в получении взяток губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Также задержана супруга фармацевтического короля Бориса Шпигеля. Следствие предполагает, что Белозерцев получил взятку от семьи Шпигель через посредников.

Сам же задержанный губернатор ближе к вечеру должен быть доставлен в Москву и помещён в СИЗО до избрания меры пресечения, указывает агентство.

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