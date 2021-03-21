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Регион
Опубликовано 21 марта 2021, 20:22

Латыпов отпраздновал 27-летие серебром в заключительном масс-старте на Кубке мира

Это первая личная медаль в карьере спортсмена.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Спортсмен чисто прошёл два первых огневых рубежа, однако на третьем допустил два промаха. С финальной стрельбы он ушёл первым, вновь не промазав ни разу, однако по ходу заключительного круга француз Симон Детьё сумел обогнать россиянина. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

Это первая медаль Латыпова в личной гонке на этапах Кубка мира. Примечательно, что сегодня, 21 марта, спортсмену исполнилось 27 лет.

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Другой отечественный биатлонист, Матвей Елисеев, завершил гонку на 17-м месте, а Евгений Гараничев финишировал 21-м. Напомним, Александр Логинов отказался от участия в масс-старте по состоянию здоровья.

Напомним, из-за непогоды гонки были перенесены на несколько часов.

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Артур Лапсаков
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