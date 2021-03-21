Латыпов отпраздновал 27-летие серебром в заключительном масс-старте на Кубке мира

Это первая личная медаль в карьере спортсмена.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Спортсмен чисто прошёл два первых огневых рубежа, однако на третьем допустил два промаха. С финальной стрельбы он ушёл первым, вновь не промазав ни разу, однако по ходу заключительного круга француз Симон Детьё сумел обогнать россиянина. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

A second career victory for Simon Desthieux - and the Total Score victory for Johannes Thingnes Boe! 🔥



🥇🇫🇷 @simondstx @FedFranceSki

🥈🇷🇺 Eduard Latypov @russianbiathlon

🥉🇳🇴 Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/3pGRaZDmfa — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

Это первая медаль Латыпова в личной гонке на этапах Кубка мира. Примечательно, что сегодня, 21 марта, спортсмену исполнилось 27 лет.