ЮАР продала 1 млн доз неэффективной против ковида-мутанта вакцины AstraZeneca
Препарат будет распределён по 14 странам Африканского союза.
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Южно-Африканская Республика (ЮАР) продала один миллион доз вакцины AstraZeneca, которая была признана неэффективной против распространившегося в стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Звелини Мкизе.
"Все переговоры о продаже завершены. Мы подтверждаем, что партия прошла все необходимые проверки и получила лицензии от соответствующих стран", — сказано в заявлении Минздрава.
Вакцина поступила в 14 государств Африканского союза, однако конкретные страны не указываются.
Напомним, "южноафриканский" штамм коронавируса, названный 501Y.V2, был обнаружен в декабре прошлого года. По данным Роспотребнадзора, он проник уже не меньше чем в 58 стран. В середине марта текущего года он был выявлен в России.
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