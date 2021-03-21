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ЮАР продала 1 млн доз неэффективной против ковида-мутанта вакцины AstraZeneca

Препарат будет распределён по 14 странам Африканского союза.

21 марта 2021, 17:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Южно-Африканская Республика (ЮАР) продала один миллион доз вакцины AstraZeneca, которая была признана неэффективной против распространившегося в стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Звелини Мкизе.

"Все переговоры о продаже завершены. Мы подтверждаем, что партия прошла все необходимые проверки и получила лицензии от соответствующих стран", — сказано в заявлении Минздрава.

Вакцина поступила в 14 государств Африканского союза, однако конкретные страны не указываются.

ВОЗ подтвердила повышенную заразность южноафриканского коронавируса-мутанта

ВОЗ подтвердила повышенную заразность южноафриканского коронавируса-мутанта

Напомним, "южноафриканский" штамм коронавируса, названный 501Y.V2, был обнаружен в декабре прошлого года. По данным Роспотребнадзора, он проник уже не меньше чем в 58 стран. В середине марта текущего года он был выявлен в России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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