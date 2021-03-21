Мясников предупредил об опасном свойстве жаропонижающих

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что приём жаропонижающих при коронавирусной инфекции может привести к появлению шума в ушах.

"После ацетилсалициловой кислоты шум в ушах может остаться навечно", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Он призвал обратиться к лору и проверить остроту слуха с помощью аудиометрии, однако проблемы с какими-либо органами или сосудами случаются в одном случае из ста. В 99% же больные испытывают высокочастотный шум в ушах, от которого нет лечения.

"Поэтому вариант один: смириться с этим и жить. Как живу я, как живут миллионы людей", — добавил доктор.

Он также рассказал, что в мире существует один способ лечения, когда пациенту на много дней надевают наушники и пускают другой звук, тогда привычный шум уже воспринимается за счастье.

Ранее Александр Мясников назвал семь продуктов, которые помогут дожить до ста лет.

Авторы