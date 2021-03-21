"Удручающий шаг": Байден разочарован выходом Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин
Американский лидер отметил, что во всём мире наблюдается рост числа случаев домашнего насилия.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден разочарован тем, что Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ), направленной на борьбу с насилием в отношении женщин. Об этом говорится в распространённом Белым домом заявлении американского лидера.
"Внезапный и необоснованный выход Турции из Стамбульской конвенции вызывает глубокое разочарование. <...> Это удручающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всём мире", — отмечается в сообщении.
Байден подчеркнул, что в мире наблюдается рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения об увеличении количества убийств женщин в Турции.
Конвенция принята в Стамбуле 47 странами СЕ 11 мая 2011 года, это первое европейское соглашение по борьбе с насилием над женщинами и домашним насилием. Её ратифицировали 18 государств. Данный международный договор формулирует минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, даёт рекомендации по разработке комплексной политики.
Напомним, о соответствующем решении Турции стало известно накануне, 20 марта. При этом Анкара никак не объяснила свой шаг.
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