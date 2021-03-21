В Краснодаре лихач протаранил сразу пять автомобилей на парковке у супермаркета — видео
В результате инцидента пострадало два человека, в том числе ребёнок.
Лихач протаранил авто на парковке у супермаркета в Краснодаре. Видео © Telegram / "Интересная Кубань"
В Краснодаре мужчина, находясь за рулём автомобиля Volkswagen и не справившись с управлением, протаранил пять машин, припаркованных на стоянке возле супермаркета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
На кадрах с места происшествия, которые сняли очевидцы, видно, что автомобили получили серьёзные повреждения, у некоторых из них смята почти половина кузова. На асфальте валяются детали машин.
Отмечается, что в результате пострадал сам виновник ДТП. Кроме того, в одном из припаркованных автомобилей находилась женщина с двухлетней девочкой, малышка также получила травмы — предварительно, порезы от разбитого стекла.
По данным ведомства, мужчина рассказал, что не помнит, почему не справился с управлением, и, возможно, потерял сознание, находясь за рулём. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве пьяный лихач на Infiniti протаранил более 10 машин, в том числе скорую. До прибытия полиции мужчину задержали владельцы искорёженных автомобилей.
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