Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Краснодаре лихач протаранил сразу пять автомобилей на парковке у супермаркета — видео

В результате инцидента пострадало два человека, в том числе ребёнок.

21 марта 2021, 15:24

Лихач протаранил авто на парковке у супермаркета в Краснодаре. Видео © Telegram / "Интересная Кубань"

В Краснодаре мужчина, находясь за рулём автомобиля Volkswagen и не справившись с управлением, протаранил пять машин, припаркованных на стоянке возле супермаркета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

На кадрах с места происшествия, которые сняли очевидцы, видно, что автомобили получили серьёзные повреждения, у некоторых из них смята почти половина кузова. На асфальте валяются детали машин.

Лайф узнал, почему сбивший баскетболиста Шабалкина таксист уехал с места аварии

Лайф узнал, почему сбивший баскетболиста Шабалкина таксист уехал с места аварии

Отмечается, что в результате пострадал сам виновник ДТП. Кроме того, в одном из припаркованных автомобилей находилась женщина с двухлетней девочкой, малышка также получила травмы — предварительно, порезы от разбитого стекла.

По данным ведомства, мужчина рассказал, что не помнит, почему не справился с управлением, и, возможно, потерял сознание, находясь за рулём. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

На Кубани семья из пяти человек рухнула на УАЗе в реку. Трое погибли — видео

На Кубани семья из пяти человек рухнула на УАЗе в реку. Трое погибли — видео

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве пьяный лихач на Infiniti протаранил более 10 машин, в том числе скорую. До прибытия полиции мужчину задержали владельцы искорёженных автомобилей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Кубани водитель протаранил мужчину за то, что тот повредил его авто молотком — видео

вчера в 19:29

"Очень хочет домой": Мама рассказала о самочувствии сына, потерявшего ноги и руку в жутком ДТП под Рязанью

сегодня в 16:43

В Новокузнецке народными гуляньями и состязаниями встретили шорский Новый год — видео

сегодня в 15:31

Мясников предупредил россиян о вспышке опасной болезни из-за эпидемии ковида

сегодня в 16:36

"Что я делаю?!" Сын Авербуха исполнил танец Галины Сергеевны из "Папиных дочек"

сегодня в 16:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1