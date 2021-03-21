"Волосы покрасил — на гречку не хватило": Певица Вика Цыганова пожаловалась на маленькую пенсию

Российская певица и актриса Вика Цыганова рассказала, что размер её пенсии составляет всего 11 тысяч рублей. Связано это с тем, что исполнительница не работала на предприятиях или в Москонцерте.

"Иногда хватает волосы покрасить. Что похлопали, то и потопали, что спели, то и заработали. Нам хватает того, что мы зарабатываем, муж зарабатывает. Чтобы беречь фигуру, надо поменьше есть. Волосы покрасил — на гречку не хватило", — поделилась артистка в эфире телеканала НТВ.

Цыганова призналась, что её муж хорошо зарабатывает, делая мебель и оформляя дома. Кроме того, по словам певицы, после пандемии стали очень хорошо продаваться меховые вещи, которые она делает сама. Поэтому на безденежье артистка не жалуется.

Ранее Лайф рассказывал, что актёр Сергей Безруков пожаловался на нехватку денег из-за ипотеки. Артист признался, что был противником съёмок в рекламе, но сейчас рассматривает и эти предложения.

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