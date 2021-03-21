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"Волосы покрасил — на гречку не хватило": Певица Вика Цыганова пожаловалась на маленькую пенсию

Исполнительница призналась, что её муж хорошо зарабатывает, делая мебель и оформляя дома.

21 марта 2021, 15:11
<p>Вика Цыганова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Вика Цыганова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Российская певица и актриса Вика Цыганова рассказала, что размер её пенсии составляет всего 11 тысяч рублей. Связано это с тем, что исполнительница не работала на предприятиях или в Москонцерте.

"Иногда хватает волосы покрасить. Что похлопали, то и потопали, что спели, то и заработали. Нам хватает того, что мы зарабатываем, муж зарабатывает. Чтобы беречь фигуру, надо поменьше есть. Волосы покрасил — на гречку не хватило", — поделилась артистка в эфире телеканала НТВ.

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Цыганова призналась, что её муж хорошо зарабатывает, делая мебель и оформляя дома. Кроме того, по словам певицы, после пандемии стали очень хорошо продаваться меховые вещи, которые она делает сама. Поэтому на безденежье артистка не жалуется.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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