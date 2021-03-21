"Волосы покрасил — на гречку не хватило": Певица Вика Цыганова пожаловалась на маленькую пенсию
Исполнительница призналась, что её муж хорошо зарабатывает, делая мебель и оформляя дома.
Вика Цыганова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Российская певица и актриса Вика Цыганова рассказала, что размер её пенсии составляет всего 11 тысяч рублей. Связано это с тем, что исполнительница не работала на предприятиях или в Москонцерте.
"Иногда хватает волосы покрасить. Что похлопали, то и потопали, что спели, то и заработали. Нам хватает того, что мы зарабатываем, муж зарабатывает. Чтобы беречь фигуру, надо поменьше есть. Волосы покрасил — на гречку не хватило", — поделилась артистка в эфире телеканала НТВ.
Родственники виноваты сами: в "Почта банке" объяснили ситуацию с пенсионеркой, посетившей отделение на носилках
Цыганова призналась, что её муж хорошо зарабатывает, делая мебель и оформляя дома. Кроме того, по словам певицы, после пандемии стали очень хорошо продаваться меховые вещи, которые она делает сама. Поэтому на безденежье артистка не жалуется.
Негосударственные выплаты: как мошенники обманывают пенсионеров и воруют их сбережения через Интернет
Ранее Лайф рассказывал, что актёр Сергей Безруков пожаловался на нехватку денег из-за ипотеки. Артист признался, что был противником съёмок в рекламе, но сейчас рассматривает и эти предложения.
Лента новостей
В Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам, чтобы сдать на металлолом
сегодня в 15:05
Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео
сегодня в 14:58
Представление запомнится надолго: в Казанском цирке слон сбил "напарника" с ног и шокировал зрителей — видео
сегодня в 14:48
Выбор редакции
"Посмотрела мутными глазами": Вика Цыганова раскрыла причины давнего конфликта с Пугачёвой
Юрист рассказал, какие надбавки к пенсии положены россиянам в 2021 году
"Что я делаю?!" Сын Авербуха исполнил танец Галины Сергеевны из "Папиных дочек"
Норвежка Тандревольд выиграла заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону
В Бельгии большая панда покалечила сотрудника зоопарка
Комментариев: 0