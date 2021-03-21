В Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам, чтобы сдать на металлолом

Установленный в окрестностях села Иванча в Молдавии мемориал воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии был разрушен неизвестными. Об этом сообщил председатель объединяющего неправительственные организации национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча. Штык из нержавеющей стали сволочи решили спилить на металлолом", — написал Петрович в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Алексей Петрович

Он уточнил, что на месте происшествия уже работает полиция, а органы местной власти оповещены о случившемся.

Ранее Лайф сообщал, что полиция Латвии выследила похитителя пушки с советского мемориала.

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