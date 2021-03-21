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В Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам, чтобы сдать на металлолом

На месте инцидента уже работает местная полиция.

21 марта 2021, 15:05
<p>Разрушенный мемориал советским воинам в Молдавии. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=3953534894702170&set=pcb.3953535378035455" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Петрович</a></p>

Разрушенный мемориал советским воинам в Молдавии. Фото © Facebook / Алексей Петрович

Установленный в окрестностях села Иванча в Молдавии мемориал воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии был разрушен неизвестными. Об этом сообщил председатель объединяющего неправительственные организации национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча. Штык из нержавеющей стали сволочи решили спилить на металлолом", — написал Петрович в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Алексей Петрович

Фото © Facebook / Алексей Петрович

Он уточнил, что на месте происшествия уже работает полиция, а органы местной власти оповещены о случившемся.

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Ранее Лайф сообщал, что полиция Латвии выследила похитителя пушки с советского мемориала.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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