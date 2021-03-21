В Новокузнецке народными гуляньями и состязаниями встретили шорский Новый год — видео

В Новокузнецке отпраздновали шорский Новый год. Видео © LIFE

Сегодня в Новокузнецке (Кемеровская область), в Кузнецкой крепости, состоялось празднование шорского Нового года — Чыл пажи. По этому поводу в городе прошли народные гулянья. Лайф побывал на месте событий.

В старину у шорцев началом нового года считалась весна, а именно день весеннего равноденствия, в который по южно-саянскому календарю традиционно проводился шорский Новый год, или Чыл пажи.

"Сегодня у нас Чыл пажи, что с шорского языка переводится как "голова года". Сегодня все тюркские народы справляют начало весны, начало нового года. В этот день проводится традиционное повязывание ленточек чалама. Три цвета — голубой, белый и красный, — каждый из них несёт своё значение. Белый — это исполнение желаний, голубой — здоровье и чистые помыслы, а красный — цвет огня и жизненной энергии. Есть ещё и чёрный цвет, символизирующий всё плохое в уходящем году. Его мы сжигаем в кострах и таким образом отпускаем все неудачи и беды", — рассказала методист центра шорской культуры "Аба-тура" Светлана Ачолова.

Сегодня в Кузнецкой крепости местные шаманы провели ритуальные обряды для задабривания духов, связанные с проводами уходящего года и встречей солнца.

На празднике горожане послушали горловое пение, живое звучание алтайских и шорских музыкальных инструментов, а также попробовали шорскую национальную кухню. Концертную программу представили артисты из Республики Алтай и Горной Шории. Кроме того, по случаю празднеств прошли массовые народные гулянья, игры и состязания.

"Я ждала этого дня, готовилась. Пришла сюда со своими племянниками. Они плохо знают свой язык, поэтому мы им всё переводим, рассказываем о нашей культуре и обычаях. Столько позитива, энергии сегодня здесь. И ленточку привязали, и духов покормили, и в обряде поучаствовали. Я очень довольна и счастлива", — поделилась с Лайфом зрительница фестиваля "Чыл пажи".

Отметим, что на данный момент общая численность шорцев составляет около 14 тысяч человек.

А ранее в московских "Лужниках" прошёл праздничный концерт в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, в ходе которого президент Владимир Путин поздравил всех с этой знаменательной датой и заметил, что данный праздник важен "не только для севастопольцев и крымчан, но и для всей нашей огромной страны".

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