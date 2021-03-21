Путин может объявить о новых мерах поддержки молодых семей в Послании Федеральному собранию

Во время Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин может анонсировать новые меры поддержки молодых семей и повышения рождаемости в стране. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда Олег Шеин.

"Те меры (по поддержке семьи. — Прим. Лайфа), которые принимает государство и лично президент, это правильные меры, но они не являются достаточными, поскольку, если были бы достаточными, сегодня было бы выравнивание ситуации. И я уверен, что в апреле в Послании к парламенту Владимир Путин озвучит ряд дополнительных инициатив", — сказал парламентарий.

По словам Шеина, если в ближайшие годы в стране не поднимется рождаемость, то это грозит старением населения, а также его сокращением на четверть. Депутат считает, что в первую очередь нужно стимулировать россиянок рожать до 30 лет, поскольку в этом случае повышается вероятность рождения второго ребёнка.

Мнение Шеина поддержал депутат Госдумы Сергей Калашников. Он отметил, что для регионов было бы хорошо перенять опыт Москвы. Речь идёт о выплатах молодым семьям за первого ребёнка в размере 103 тысяч рублей при условии, что оба родителя младше 30 лет.

Ранее в Кремле не подтвердили слухи из Telegram, что послание Путина запланировано на 7–8 апреля. По словам пресс-секретаря главы государства, точная дата мероприятия ещё не определена.

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