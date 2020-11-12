В Госдуме задумались над внеочередной индексацией маткапитала на 20%

Там считают, что это помогло бы решить проблему низкой рождаемости в период пандемии.

В Госдуме предложили следующим летом проиндексировать материнский капитал на 20%. Автором инициативы выступил депутат Евгений Фёдоров. Соответствующее письмо он направил в адрес главы Минтруда Антона Котякова.

По мнению Фёдорова, главным основанием для индексации маткапитала стало снижение рождаемости: с января по июль текущего года в России появилось на свет почти на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, депутат считает, что такое решение стало бы хорошей мерой поддержки молодых семей и стимулированием к рождаемости. С ним также согласен и директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

— Задача снизить убыль населения и перейти к росту рождаемости — важнейшая для России на ближайшие годы. Особенно на фоне событий 2020 года, связанных с пандемией, которая оказала негативное влияние на рынок труда и доходы граждан, из-за чего многие семьи могут перенести свои планы по рождению детей на неопределённый срок, — рассказал Орлов в беседе с RT.