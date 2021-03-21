Мясников предупредил россиян о вспышке опасной болезни из-за эпидемии ковида
Ситуация усугубляется ещё и тем, что лекарства не всегда помогают в борьбе с ней.
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что из-за пандемии коронавируса в России может произойти вспышка туберкулёза, так как обороты по выявлению носителей этого заболевания снизились.
"Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке. У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших [туберкулёзом], тогда как во многих странах около 10", — приводит слова Мясникова Ura.ru.
По его словам, ситуация осложняется тем, что лекарства не всегда помогают в борьбе с туберкулёзом, так как возникает резистентность к антибиотикам.
Кандидат медицинских наук, фтизиатр Наталья Скрынник согласилась с выводами, заметив, что снижение внимания к проблеме грозит поздним выявлением заражённых и увеличившимся количеством новых больных.
"Также известно, что CoViD-19 оставляет последствия на лёгких. Не исключено, что в будущем это повлияет на эффективность диагностики и лечения туберкулёза", — заметила она.
Ранее врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, какие судороги сигнализируют об опасных заболеваниях.
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