Норвежка Тандревольд выиграла заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону

Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая финишировала пятой.

Биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд одержала победу в масс-старте на 12,5 километра на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсменка финишировала за 34 минуты 53,1 секунды, сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттере".

Представительница Белоруссии Динара Алимбекова стала серебряным призёром масс-старта. Третьей к финишу пришла немка Франциска Пройс. Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая финишировала пятой. Светлана Миронова заняла восьмое место.