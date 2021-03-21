Норвежка Тандревольд выиграла заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону
Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая финишировала пятой.
Фото © ТАСС / Zuma
Биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд одержала победу в масс-старте на 12,5 километра на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсменка финишировала за 34 минуты 53,1 секунды, сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттере".
First career-victory for Ingrid Landmark Tandrevold in the Women Mass Start in Oestersund 🔥— IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021
🥇🇳🇴 Ingrid Landmark Tandrevold @NSSF_Biathlon
🥈🇧🇾 Dzinara Alimbekava @bybiathlon
🥉🇩🇪 @PreussFranziska @skiverband https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/6fOTdukaZS
Представительница Белоруссии Динара Алимбекова стала серебряным призёром масс-старта. Третьей к финишу пришла немка Франциска Пройс. Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая финишировала пятой. Светлана Миронова заняла восьмое место.
Напомним, сегодня проходят заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону. Ранее Лайф сообщал, что гонки перенесли из-за непогоды. Согласно новому расписанию, время начала мужского масс-старта — 19:15 (мск). Сборную России представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, а также Евгений Гараничев.
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