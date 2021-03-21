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Регион
Опубликовано 21 марта 2021, 19:16

Норвежка Тандревольд выиграла заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону

Фото © ТАСС / Zuma

Фото © ТАСС / Zuma

Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая финишировала пятой.

Биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд одержала победу в масс-старте на 12,5 километра на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсменка финишировала за 34 минуты 53,1 секунды, сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттере".

Представительница Белоруссии Динара Алимбекова стала серебряным призёром масс-старта. Третьей к финишу пришла немка Франциска Пройс. Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая финишировала пятой. Светлана Миронова заняла восьмое место.

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Напомним, сегодня проходят заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону. Ранее Лайф сообщал, что гонки перенесли из-за непогоды. Согласно новому расписанию, время начала мужского масс-старта — 19:15 (мск). Сборную России представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, а также Евгений Гараничев.

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Наталья Демьянова
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