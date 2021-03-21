"Что я делаю?!" Сын Авербуха исполнил танец Галины Сергеевны из "Папиных дочек"
Ранее он договорился выступить вместе с мачехой Лизой Арзамасовой.
Сын Авербуха повторил танец Галины Сергеевны из "Папиных дочек". Видео Instagram / martin_averbukh
Сын экс-фигуриста Ильи Авербуха Мартин повторил знаменитый танец Галины Сергеевны из популярного телесериала "Папины дочки". 17-летний наследник спортсмена станцевал один. Не так давно он взял со своей молодой мачехи — актрисы Лизы Арзамасовой — обещание сделать это вместе. Артистка поделилась видео танца несколькими днями ранее с подписчиками в "Инстаграме".
Мартин тоже опубликовал ролик в популярной соцсети. Парень в точности повторил движения героини сериала, который в своё время принёс Арзамасовой популярность.
"Именинница выполнила своё обещание, и я не буду отступать! Победный танец", — написал Авербух-младший в посте.
Подписчики 17-летнего Мартина, его отец и мачеха были в восторге от смелости и артистичности наследника знаменитого фигуриста. Такие комментарии были оставлены пользователями под публикацией: "Мартин! Ты крут! У тебя замечательно получилось! И классно, что сдержал обещание!", "Здорово. Сказал — сделал! Мужик", "Мартин большой молодец. И как прикольно придумали кадр с Лизой в начале", "Осталось только Илье станцевать, а потом и всей семьёй".
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Напомним, актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего бывшего фигуриста Илью Авербуха в конце прошлого года. Известно, что у неё сложились очень тёплые отношения не только с супругом, но и с его сыном Мартином. Мальчик живёт с отцом и, судя по всему, прекрасно ощущает себя в компании молодой мачехи, которая всего на девять лет старше его. Супруги даже брали юношу с собой в свадебное путешествие в Сочи.
Ранее Арзамасова развеяла слухи о тяжёлом периоде в её отношениях с Авербухом. В подтверждение, что у них всё по-прежнему хорошо, звезда сериала "Папины дочки" опубликовала совместный снимок с супругом.
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