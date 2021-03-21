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ЦСКА обыграл "Локомотив" и вышел вперёд в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

На этот раз победителя определил овертайм.

21 марта 2021, 17:19
<p>Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА</p>

Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА

Столичный ЦСКА в третьем матче четвертьфинального раунда Кубка Гагарина в Ярославле обыграл "Локомотив" (2:1) и повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-1.

Гости открыли счёт в середине первого периода, отличился Константин Окулов.

Второй отрезок игры прошёл без заброшенных шайб. Отыгрались железнодорожники в третьем периоде: на пятой минуте Алексей Марченко начал атаку "Локомотива", Николай Коваленко её разогнал, а Павел Тютнев удачно завершил.

Игра перетекла в овертайм, в котором уже на второй минуте победу ЦСКА принёс Антон Слепышев.

ЦСКА выходит вперёд в серии (2-1). Четвёртую игру команды проведут 23 марта также в Ярославле.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Локомотив" — ЦСКА — 1:2 ОТ (0:1; 0:0; 1:0; 0:1), в серии — 1-2.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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