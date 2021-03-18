"Хуже бомжатника": В Новокузнецке горе-мать растит четырёхлетнюю дочь в квартире-свалке

Жительница Новокузнецка превратила квартиру в свалку и живёт там с дочкой. Видео © LIFE

Жительница Новокузнецка буквально превратила в ад жизнь своей четырёхлетней дочери. Её мать настолько захламила квартиру, что бедной девочке приходится жить почти что на свалке. Однако страдает не только ребёнок: жители всего дома жалуются на запах и антисанитарию. А сама обитательница "мусорной квартиры" не принимает помощь и никого к себе не пускает.

"Больше шести лет мы не можем зайти туда. Сколько раз пытались вскрыть её, но всё это кончается большим скандалом. Есть решение суда уже. Квартира в отвратительном состоянии. Хотя в 2003 году, когда я её купил, была в идеальном состоянии. С ремонтом, меблированная. Сейчас от квартиры одни рожки и ножки остались. Там хуже любого бомжатника", — рассказал Лайфу её бывший муж.

У женщины, превратившей квартиру в свалку, есть ещё старший сын, но он сбежал к родному отцу, как только ему исполнилось 14 лет. Парень рассказывает, что горе-мать часто била его, а дома было нечего есть. Но у органов опеки, по их заявлению, пока нет веских оснований для проверки условий проживания младшей девочки.

А ранее Лайф писал, как житель Свердловской области поселил к себе 20 голубей и квартира превратилась в жуткое зрелище. Пенсионер объяснил, что он постоянно за ними убирает и целый день ходит за ними с тряпкой. Спит дедушка тут же на кровати в пернатом окружении.

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