Дефицита не будет: Росрыболовство опровергло слухи о сокращении добычи самой дешёвой рыбы в стране

Росрыболовство опровергло слухи о сокращении добычи сардины иваси. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В Росрыболовстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на сардины иваси. Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК сообщило о якобы случившихся масштабных сбоях в промысле ловли иваси и значительном увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции.

По данным СМИ, сбои в добыче и поставке сардин могут произойти после вступления в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Согласно ему, все суда, занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. Без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.

В Росрыболовстве отметили, что на организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку, если откажется один из добытчиков, его место займёт другой. Кроме того, владельцы незаходных судов заранее были осведомлены о готовящемся постановлении и имели много времени на подготовку.

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