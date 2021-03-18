Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Дефицита не будет: Росрыболовство опровергло слухи о сокращении добычи самой дешёвой рыбы в стране

Роста цен на продукцию также не ожидается.

18 марта 2021, 07:43

Фото © Pixabay

Росрыболовство опровергло слухи о сокращении добычи сардины иваси. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В Росрыболовстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на сардины иваси. Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК сообщило о якобы случившихся масштабных сбоях в промысле ловли иваси и значительном увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции.

В Приморье ответили на сообщения о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране

В Приморье ответили на сообщения о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране

По данным СМИ, сбои в добыче и поставке сардин могут произойти после вступления в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Согласно ему, все суда, занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. Без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.

В Росрыболовстве отметили, что на организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку, если откажется один из добытчиков, его место займёт другой. Кроме того, владельцы незаходных судов заранее были осведомлены о готовящемся постановлении и имели много времени на подготовку.

Ранее Лайф писал о самых подорожавших за неделю продуктах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке

4 октября, 05:01

В Приморье ответили на сообщения о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране

сегодня в 06:27

"МиГ" и "Сухой" прекратят существование и станут единой компанией

сегодня в 07:05

Косачёв не исключил ответных действий России, если США не извинятся за хамские заявления Байдена

сегодня в 07:55

Уволенный Пашиняном глава Генштаба ВС Армении останется в должности до решения суда

сегодня в 07:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1