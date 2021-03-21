Дрессировщик назвал причины драки индийских слоних в Казанском цирке

В Казанском цирке слон напал на сородича во время представления. Видео © Соцсети

Слонихи в Казанском цирке могли устроить драку по двум основным причинам, считает член правления Союза цирковых деятелей России дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов. По его мнению, потасовка могла начаться из-за борьбы за первенство или из-за плохого самочувствия одного из животных.

Как пояснил специалист, в стае слонов главенствует матриархат, поэтому более молодая слониха могла таким образом выживать старую. Также у одного из животных запросто может что-то болеть, например зуб или внутренности. В связи с этим млекопитающие становятся агрессивными и зачастую пытаются выместить свою боль на сородичах.

При этом дрессировщик отметил, что слоны крайне редко устраивают драки, но такое всё же случается. Помимо перечисленных причин животные могли повздорить из-за чего-то другого.

"Так же, как и межличностные отношения у человека, так же и у животных. Как и на животных, на нас действует много факторов. Это может быть полнолуние, это может быть и весна, и всё-всё-всё", — рассказал Дементьев-Корнилов в беседе с телеканалом "360".

Ранее Лайф писал, что на сцене Казанского цирка во время представления подрались две слонихи. Не все очевидцы сразу поняли, что случилось, поскольку посчитали, что так задумано. Однако после того, как дрессировщики стали отгонять одну из слоних от сородича, люди запаниковали и стали покидать свои места. В инциденте никто не пострадал, а представление пришлось отменить.

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