"В семье не без урода": Лукашенко ответил белорусам, пытающимся возродить символы нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам его страны чужда фашистская идеология, но единицы из них сознательно хотят возродить символы нацизма. Об этом глава государства сообщил во время участия в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине трагедии в Хатыни.

"Слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом... И в этот памятный вечер, накануне очередной годовщины хатынской трагедии, я хотел бы обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Пусть это единицы, как говорят — в семье не без урода, но такие, к сожалению, есть и в современной Беларуси", — подчеркнул лидер республики.

Лукашенко обратился к гражданам, которые убеждены, что "фашизм нёс на нашу землю цивилизацию", кто героизирует убийц, кто поклоняется бело-красно-белым флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа.

"Мы занялись этой проблемой. И мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытается поучать, как жить, как минимум не имеют на это право", — заверил глава государства.

По словам Лукашенко, в годы войны оккупанты и их пособники сожгли свыше девяти тысяч белорусских деревень, из них более пяти тысяч — вместе с жителями.

"И мы знаем, с чего всё начинается: с идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных. Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всём мире", — отметил президент Белоруссии.

Как указал Лукашенко, жители страны никогда не должны забывать страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Он добавил, что трагедия Хатыни, а также тысяч деревень и городов с такой же судьбой — это неутихающая боль в сердце белорусов и всех советских граждан.

Ранее Лукашенко в своём обращении пообещал жителям страны, что однажды у них будут другие президенты, а пока посоветовал набраться терпения.

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