Белорусским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под национальным флагом

На летних Олимпийских играх в Токио белорусские спортсмены будут выступать под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявил президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко.

"Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное, остальное уже вторично", — сказал Виктор Лукашенко.

Белорусская делегация будет состоять из 200 человек, учитывая тренеров, медицинских работников и технических сотрудников.

Ранее стало известно, что 7 декабря 2020 года МОК решил отстранить Лукашенко-старшего от всех мероприятий комитета, так как "пришёл к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации".

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