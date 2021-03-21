Белорусским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под национальным флагом
В Минске считают, что Международный олимпийский комитет не стал идти на обострение отношений.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
На летних Олимпийских играх в Токио белорусские спортсмены будут выступать под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявил президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко.
"Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное, остальное уже вторично", — сказал Виктор Лукашенко.
Белорусская делегация будет состоять из 200 человек, учитывая тренеров, медицинских работников и технических сотрудников.
МОК не признал избрание старшего сына Лукашенко на пост председателя Национального олимпийского комитета Белоруссии
Ранее стало известно, что 7 декабря 2020 года МОК решил отстранить Лукашенко-старшего от всех мероприятий комитета, так как "пришёл к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации".
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