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Белорусским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под национальным флагом

В Минске считают, что Международный олимпийский комитет не стал идти на обострение отношений.

21 марта 2021, 20:25
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

На летних Олимпийских играх в Токио белорусские спортсмены будут выступать под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявил президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко.

"Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное, остальное уже вторично", сказал Виктор Лукашенко.

Белорусская делегация будет состоять из 200 человек, учитывая тренеров, медицинских работников и технических сотрудников.

МОК не признал избрание старшего сына Лукашенко на пост председателя Национального олимпийского комитета Белоруссии

МОК не признал избрание старшего сына Лукашенко на пост председателя Национального олимпийского комитета Белоруссии

Ранее стало известно, что 7 декабря 2020 года МОК решил отстранить Лукашенко-старшего от всех мероприятий комитета, так как "пришёл к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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