Еврокомиссар заявил, что ЕС уже не нуждается в вакцине "Спутник V"

Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", поскольку в ЕС уже одобрено четыре других препарата, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета от ковида. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин (четыре), и мы ведём в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V" <...> и другие препараты. Необходимо, чтобы эти [одобренные в ЕС вакцины] производились массово и массово же применялись", — отметил еврокомиссар в эфире телеканала TF1.

Кроме того, Бретон добавил, что в странах Евросоюза приоритет будет отдаваться тем препаратам от коронавируса, которые производятся на европейской территории. По мнению Бретона, у России есть проблемы с производством вакцины. Если Москве нужна будет помощь, он заявил о готовности "поговорить об этом во втором полугодии".

По словам еврокомиссара, в период с марта по июнь в европейские страны будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса. Предположительно, к середине июля ЕС сможет достичь коллективного иммунитета, отмечает Бретон.

Добавим, что европейский регулятор одобрил применение вакцин от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом власти Венгрии и Словакии разрешили использование на своей территории "Спутника V".

Что касается Тьерри Бретона, ранее он называл отечественную вакцину "Спутник V" хорошей, потому как в РФ есть достойные учёные.

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