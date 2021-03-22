Минфин предложил не ослаблять в России требования к составу пива

Министерство финансов России предложило использовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более жёсткие требования к составу пива. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на подготовленный ведомством проект изменений в техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции".

Отмечается, что сейчас в России разрешено заменять зерном только 20% солода в составе пива. Всё остальное считается "пивным напитком". Но с 2022 года вступит в силу техрегламент ЕАЭС, который позволит довести эту долю в РФ и других странах – участницах союза до 50%. Минфин предлагает приравнять нормы этого документа к более жёстким российским. Соответствующее предложение было направлено в Минэкономразвития для оценки.

Напомним, в июне прошлого года российские производители пива и солода предупредили о рисках из-за нового техрегламента о безопасности алкоголя. Пивовары утверждали, что техрегламент ЕАЭС, допускающий уменьшение доли солода при производстве напитка, поставит производителей традиционного пива в неравные условия. Кроме того, по их мнению, это негативно скажется на качестве пива. Также отмечалось, что из-за изменения доли солода при производстве пивной продукции сократится объём производства на 30%, что повлечёт уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров. Уменьшится и количество работников, занятых в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.

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