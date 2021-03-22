Португальский вратарь забил гол ударом через всё поле — видео

Во время матча между португальскими клубами "Варзим" и "Марфа" произошёл редкий случай. Голкипер ФК "Варзим" забил гол в ворота соперника ударом из собственной штрафной через всё поле. Рикарду Нунеш хотел просто выбить мяч, но ударил так сильно, что тот докатился до ворот "Марфы".