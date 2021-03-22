Португальский вратарь забил гол ударом через всё поле — видео
Уникальный эпизод произошёл во время матча во втором дивизионе национального чемпионата.
Португальский вратарь забил гол ударом через всё поле. Видео © Twitter Canal_11Oficial
Во время матча между португальскими клубами "Варзим" и "Марфа" произошёл редкий случай. Голкипер ФК "Варзим" забил гол в ворота соперника ударом из собственной штрафной через всё поле. Рикарду Нунеш хотел просто выбить мяч, но ударил так сильно, что тот докатился до ворот "Марфы".
Увидев необычный гол, комментаторы начали кричать и удивлённо комментировать произошедшее. Встреча завершилась победой ФК "Варзим" со счётом 2:0.
Ранее бывший вратарь футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк, ныне выступающий за португальский "Белененсеш", опасно сыграл на выходе во время матча местного чемпионата и вырубил защитника соперника.