Миллиардерша Кайли Дженнер попросила подписчиков оплатить лечение её визажисту и вызвала волну возмущения

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер обратилась к подписчикам в "Инстаграме" с просьбой скинуться на лечение её визажиста, который недавно попал в автомобильную аварию. Такая просьба разозлила многих фанатов и спровоцировала шквал критики в адрес блогерши, состояние которой оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщает The Sun.

23-летняя предпринимательница оставила у себя в сториз ссылку на сбор средств, открытый близкими пострадавшего Самюэля Рауды на краудфандинговой платформе GoFundMe.

"Прошу всех помолиться за Сэма, попавшего в аварию в минувшие выходные. Переходите по ссылке на краудфандинговую кампанию его семьи", — написала она.

Подписчики не оценили просьбу звезды и напомнили ей о её внушительном состоянии. Оно бы, по словам фанатов, позволило покрыть все расходы на лечение визажиста.

"Я могу назвать миллиард причин, почему она должна заплатить сама", — писали они в "Твиттере".

Ещё один подписчик посоветовал звезде открыть одну из своих сумок и заплатить за лечение.

"Открой-ка одну из своих сумок Birkin и прекрати просить нас, бедняков, скидываться для твоего визажиста", — написал он.

Визажист серьёзно пострадал во время аварии, он перенёс операцию на головном мозге. В надежде компенсировать медицинские расходы семья Рауды решила открыть кампанию по сбору средств. К настоящему времени удалось собрать 97 тысяч из необходимой суммы в 120 тысяч долларов (чуть более семи миллионов рублей из необходимых девяти миллионов).

Ранее блогерша из Австралии Селеста Барбер поиздевалась над Кайли Дженнер, повторив в купальнике её "идеальное" видео.

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