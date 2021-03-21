Жителей Дальнего Востока и Сибири предупредили об аномальном потеплении

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение недели самая тёплая погода в стране ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом метеоролог рассказал в интервью ТАСС.

"Там, например в Красноярском крае, температура будет на 8–10 градусов выше нормы. Настоящая весна. Также на 8–10 градусов выше нормы в Забайкалье", — уточнил синоптик.

По словам Вильфанда, в Красноярске температура днём будет достигать четырёх градусов тепла, в Иркутской области ожидается до восьми градусов со знаком плюс. Температура на юге Забайкалья, в Амурской области, Хабаровске составит 10 градусов тепла.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о снегопадах в апреле и рассказали, когда потеплеет.

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