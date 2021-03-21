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Ибрагимович в 39 лет установил очередной рекорд в чемпионате Италии

В этом сезоне бомбардир забил уже 15 голов.

21 марта 2021, 22:50
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил гол в матче 28-го тура чемпионата Италии, тем самым установив новый рекорд.

Этот мяч стал для игрока 15-м в нынешнем первенстве страны. Таким образом, Ибрагимович стал самым возрастным футболистом (39 лет и 169 дней) в истории чемпионата Италии, который смог забить 15 голов за сезон.

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Добавим, что в матче 28-го тура серии А "Милан" на выезде одолел "Фиорентину" со счётом 2:3. После этой победы "россонери" с 59 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице, они отстают на шесть очков от лидера чемпионата — "Интера".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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