Ибрагимович в 39 лет установил очередной рекорд в чемпионате Италии

Этот мяч стал для игрока 15-м в нынешнем первенстве страны. Таким образом, Ибрагимович стал самым возрастным футболистом (39 лет и 169 дней) в истории чемпионата Италии, который смог забить 15 голов за сезон.

Добавим, что в матче 28-го тура серии А "Милан" на выезде одолел "Фиорентину" со счётом 2:3. После этой победы "россонери" с 59 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице, они отстают на шесть очков от лидера чемпионата — "Интера".