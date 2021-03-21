Месси стал рекордсменом по количеству матчей за Барселону

Нападающий каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси побил очередной рекорд. Он вышел на поле в составе сине-гранатовых в 768-й раз, напомнили в официальном твиттере клуба.

Футболист попал в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании в гостях против клуба "Реал Сосьедад". Таким образом, Лионель стал единоличным лидером по числу официальных встреч за "Барселону", превзойдя достижение экс-хавбека сборной Испании Хави. На счету последнего 767 выходов за клуб.

"Единоличный лидер. Игрок с другой планеты. Космический показатель", — отметили в "Барселоне".

Теперь Месси может похвастаться тем, что является игроком "Барсы" с наибольшим количеством голов, наибольшим количеством игр, наибольшим количеством титулов и наибольшим количеством побед за 121-летнюю историю клуба.

Ранее стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси по контракту с испанским клубом "Барселона" на 2017–2021 годы заработает свыше €555 миллионов.

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