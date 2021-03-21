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Четыре землетрясения за день прошли у берегов Камчатки

Самое сильное из них было магнитудой 5,4.

21 марта 2021, 22:59

Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва

У восточного побережья Камчатки за день было зафиксировано четыре землетрясения. Как сообщает Геофизическая служба региона, последнее произошло в районе острова Беринга и было магнитудой 5,4.

"По оперативным данным, землетрясение произошло 22 марта в 09:13 (00:13 мск), магнитуда 5,4, в 166 километрах от села Никольское Алеутского муниципального округа", — сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

В этот же день зафиксировано ещё три землетрясения (магнитудой 4,8, 4,1 и 3,9) — в 196 километрах от Северо-Курильска, в 23 километрах от посёлка Усть-Камчатск и в 164 километрах от острова Беринга.

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

Ранее на восточном побережье Камчатки за сутки было зафиксировано сразу 10 землетрясений. Тогда толчки были магнитудой от 3,8 до 5,9.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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