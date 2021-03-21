Четыре землетрясения за день прошли у берегов Камчатки
Самое сильное из них было магнитудой 5,4.
Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва
У восточного побережья Камчатки за день было зафиксировано четыре землетрясения. Как сообщает Геофизическая служба региона, последнее произошло в районе острова Беринга и было магнитудой 5,4.
"По оперативным данным, землетрясение произошло 22 марта в 09:13 (00:13 мск), магнитуда 5,4, в 166 километрах от села Никольское Алеутского муниципального округа", — сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
В этот же день зафиксировано ещё три землетрясения (магнитудой 4,8, 4,1 и 3,9) — в 196 километрах от Северо-Курильска, в 23 километрах от посёлка Усть-Камчатск и в 164 километрах от острова Беринга.
Ранее на восточном побережье Камчатки за сутки было зафиксировано сразу 10 землетрясений. Тогда толчки были магнитудой от 3,8 до 5,9.
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