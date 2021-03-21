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Экс-бойфренд Бузовой Дава случайно показал свою новую подругу

Девушка лежала у него в кровати.

21 марта 2021, 23:36

Фото © Instagram / dava_m

Блогер и бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян в опубликованном в "Инстаграме" видео случайно показал неизвестную девушку, которая спала у него в кровати. Подписчики заметили её отражение в зеркале, которое висело позади Давы.

Экс-бойфренд Бузовой Дава случайно показал свою новую подругу. Видео © Instagram / dava_m

Почти сразу блогер удалил видео из сториз в "Инстаграме", но было уже поздно. Фанаты стали выдвигать версии о личности незнакомки. Появились предположения, что это помощница Давы.

Бузова эмоционально рассказала о расставании с Давой и назвала его родным человеком

Бузова эмоционально рассказала о расставании с Давой и назвала его родным человеком

Напомним, звёздная пара Манукяна и Бузовой только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения Бузовой, дно семейной лодки дало трещину. После этого певица написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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