Экс-бойфренд Бузовой Дава случайно показал свою новую подругу
Девушка лежала у него в кровати.
Фото © Instagram / dava_m
Блогер и бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян в опубликованном в "Инстаграме" видео случайно показал неизвестную девушку, которая спала у него в кровати. Подписчики заметили её отражение в зеркале, которое висело позади Давы.
Экс-бойфренд Бузовой Дава случайно показал свою новую подругу. Видео © Instagram / dava_m
Почти сразу блогер удалил видео из сториз в "Инстаграме", но было уже поздно. Фанаты стали выдвигать версии о личности незнакомки. Появились предположения, что это помощница Давы.
Напомним, звёздная пара Манукяна и Бузовой только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения Бузовой, дно семейной лодки дало трещину. После этого певица написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.
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