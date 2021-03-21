Экс-бойфренд Бузовой Дава случайно показал свою новую подругу

Блогер и бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян в опубликованном в "Инстаграме" видео случайно показал неизвестную девушку, которая спала у него в кровати. Подписчики заметили её отражение в зеркале, которое висело позади Давы.

Почти сразу блогер удалил видео из сториз в "Инстаграме", но было уже поздно. Фанаты стали выдвигать версии о личности незнакомки. Появились предположения, что это помощница Давы.

Напомним, звёздная пара Манукяна и Бузовой только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения Бузовой, дно семейной лодки дало трещину. После этого певица написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.