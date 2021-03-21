Депутат Бундестага умерла во время перелёта с Кубы в Германию

Депутат Бундестага Карин Штренц умерла во время авиарейса с Кубы в Германию. Она потеряла сознание, экипаж решил совершить экстренную посадку в Дублине, однако уже было поздно. Об этом сообщает DW.

Факт смерти коллеги подтвердил представитель группы депутатов от Мекленбурга – Передней Померании в Бундестаге Эккарт Реберг. Почему Штренц была на Кубе, была ли это служебная или частная поездка, неизвестно.

Штренц было 53 года. В Бундестаге она с 2009 года, была членом комитета по обороне. В 2020 году парламентария заподозрили в лоббистской деятельности в интересах Азербайджана. Прокуратура Германии тогда начала проверку, вскоре было решено оштрафовать депутата на 20 тысяч евро.

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