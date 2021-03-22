В Пензенской области экс-главу участкового избиркома обвинили в фальсификации итогов губернаторских выборов

Отдел по особо важным делам СУ СК РФ по Пензенской области продолжает расследование уголовного дела по обвинению экс-председателя участковой избирательной комиссии в фальсификации итогов голосования. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Речь идёт о губернаторских выборах в 2020 году.

По информации следователей, 13 сентября прошлого года во время проведения в Бессоновском районе выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ седьмого созыва председатель участкового избиркома собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения, поставив отметку о голосовании за одного из кандидатов, после чего поместила их в стационарный ящик для голосования. Как отмечается, при этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах на самом деле приняло участие всего 204 человека.

Согласно данным ведомства, позднее обвиняемая вместе с другими членами избирательной комиссии (не осведомлёнными о её незаконных действиях) неверно подсчитала голоса и внесла в протокол сведения, не соответствующие реальным итогам голосования: женщина указала не менее 662 избирателей, которые фактически не участвовали в выборах.

В результате против председателя комиссии выдвинули обвинение в фальсификации итогов голосования. Сейчас проводятся следственные действия с целью завершения расследования по данному уголовному делу.

Ранее Лайф рассказал о губернаторе Пензенской области Иване Белозерцеве, который уже более пяти лет является главой региона. 25 мая 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а в сентябре того же года победил на выборах, где за него свой голос отдали более 86% избирателей. 13 сентября 2020 года Белозерцев вновь одержал победу в голосовании.

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