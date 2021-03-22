В Пензенской области экс-главу участкового избиркома обвинили в фальсификации итогов губернаторских выборов
Расследование дела продолжается.
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Отдел по особо важным делам СУ СК РФ по Пензенской области продолжает расследование уголовного дела по обвинению экс-председателя участковой избирательной комиссии в фальсификации итогов голосования. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Речь идёт о губернаторских выборах в 2020 году.
По информации следователей, 13 сентября прошлого года во время проведения в Бессоновском районе выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ седьмого созыва председатель участкового избиркома собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения, поставив отметку о голосовании за одного из кандидатов, после чего поместила их в стационарный ящик для голосования. Как отмечается, при этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах на самом деле приняло участие всего 204 человека.
Согласно данным ведомства, позднее обвиняемая вместе с другими членами избирательной комиссии (не осведомлёнными о её незаконных действиях) неверно подсчитала голоса и внесла в протокол сведения, не соответствующие реальным итогам голосования: женщина указала не менее 662 избирателей, которые фактически не участвовали в выборах.
В результате против председателя комиссии выдвинули обвинение в фальсификации итогов голосования. Сейчас проводятся следственные действия с целью завершения расследования по данному уголовному делу.
Ранее Лайф рассказал о губернаторе Пензенской области Иване Белозерцеве, который уже более пяти лет является главой региона. 25 мая 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а в сентябре того же года победил на выборах, где за него свой голос отдали более 86% избирателей. 13 сентября 2020 года Белозерцев вновь одержал победу в голосовании.
Губернатор был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По этому делу задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля. 22 марта фигурантам дела предъявили обвинение. Белозерцева арестовали на два месяца.
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