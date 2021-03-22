"Такое не придумать": Сотникова рассказала о домогательствах российской актрисы

Российская актриса и телеведущая Вера Сотникова призналась, что какое-то время назад стала объектом домогательств коллеги по цеху, причём женского пола. До близости не дошло, но неординарный инцидент артистка запомнила на всю жизнь. Об этом она рассказала в программе "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

Так, о ком конкретно шла речь — неизвестно, поскольку Сотникова предпочла скрыть имя несостоявшейся любовницы. В то же время актриса отметила, что та была прекрасно сложена, а её внешность буквально приковывала взгляды.

По словам Веры, актриса пригласила её на свидание, но она, конечно же, ответила отказом. При этом из любопытства звезда не упустила возможности поинтересоваться, каково это, когда женщинам нравятся женщины.

"Я ей задала вопрос: "Скажи, это у тебя бзик или что?" Вдруг она мне отвечает: "Вера, а у тебя когда-нибудь было, что ты влюблялась в человека? Вот подходишь к мужчине и испытываешь чувства?" Я ей сказала, что такое, конечно, было. А она говорит: "А у меня так к женщинам". Понимаете, такое не придумать!" — поведала Сотникова.

Вместе с тем вдохновенный рассказ знаменитости мало кого удивил из присутствующих на передаче, ведь, как известно, случаи домогательств в шоу-бизнесе — не редкость.

А ранее солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о домогательствах "огромного толстого дяденьки-массажиста", которые ей пришлось пережить в спа-салоне несколько лет назад. Артистка поделилась своими переживаниями с парнем, с которым тогда встречалась, но вместо поддержки он устроил скандал.

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