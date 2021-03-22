"Самоизолировался дома": Заразившийся ковидом Ургант рассказал о самочувствии

Телеведущий Иван Ургант, который сегодня сообщил о том, что заразился коронавирусом, в "Твиттере" рассказал о самочувствии.

"Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально", — написал артист.

Телеведущий отметил, что подробности расскажет позже, в своём шоу "Вечерний Ургант". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала, Ургант выйдет в эфир удалённо.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал о вакцинации "Спутником V". Он отметил, что не испытал никаких негативных реакций.

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