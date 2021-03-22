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"Самоизолировался дома": Заразившийся ковидом Ургант рассказал о самочувствии

Подробности телеведущий пообещал сообщить в своём вечернем шоу.

22 марта 2021, 10:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/urgantcom/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">urgantcom</a></p>

Фото © Instagram / urgantcom

Телеведущий Иван Ургант, который сегодня сообщил о том, что заразился коронавирусом, в "Твиттере" рассказал о самочувствии.

"Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально", — написал артист.

Эпидемиолог предрекла годы ношения медицинских масок

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Телеведущий отметил, что подробности расскажет позже, в своём шоу "Вечерний Ургант". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала, Ургант выйдет в эфир удалённо.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал о вакцинации "Спутником V". Он отметил, что не испытал никаких негативных реакций.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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