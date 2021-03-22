Эпидемиолог предрекла годы ношения медицинских масок

Люди, возможно, будут носить медицинские маски для защиты от коронавируса ещё несколько лет. Таким мнением поделилась руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи в беседе с Би-би-си.

"Я думаю, что эти меры (ношение масок и социальная дистанция. — Прим. ред.) будут сохраняться, по крайней мере, на протяжении нескольких лет — до тех пор, пока население других стран не будет так же хорошо вакцинировано, как и мы, и пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду", — отметила она.

По словам Рамзи, люди уже привыкли к социальной дистанции и ношению масок. Кроме того, эти меры, по её мнению, не наносят вреда экономике.

Ранее Лайф рассказывал, что производители пожаловались в Генпрокуратуру и ФАС из-за потенциально опасных масок. Речь идёт о госзакупках респираторов FFP2 и FFP3.

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