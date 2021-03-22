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Эпидемиолог предрекла годы ношения медицинских масок

Отказаться от них и социальной дистанции можно будет после того, как всё население планеты будет вакцинировано.

22 марта 2021, 09:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Люди, возможно, будут носить медицинские маски для защиты от коронавируса ещё несколько лет. Таким мнением поделилась руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи в беседе с Би-би-си.

"Я думаю, что эти меры (ношение масок и социальная дистанция. — Прим. ред.) будут сохраняться, по крайней мере, на протяжении нескольких лет — до тех пор, пока население других стран не будет так же хорошо вакцинировано, как и мы, и пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду", — отметила она.

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По словам Рамзи, люди уже привыкли к социальной дистанции и ношению масок. Кроме того, эти меры, по её мнению, не наносят вреда экономике.

Ранее Лайф рассказывал, что производители пожаловались в Генпрокуратуру и ФАС из-за потенциально опасных масок. Речь идёт о госзакупках респираторов FFP2 и FFP3.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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