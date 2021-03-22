Суд в Москве отклонил жалобу на отказ СКР возбудить дело после госпитализации Навального

235-й гарнизонный военный суд Москвы отклонил жалобу на отказ Главного военного следственного управления Следственного комитета России возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией* после госпитализации блогера Алексея Навального в августе 2020 года.

"Выслушав мнения сторон, суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК — не подлежащей удовлетворению", — указал судья Андрей Толкаченко.

Представитель блогера Вячеслав Гимади намерен обжаловать решение суда.

Как уже писал Лайф, следствие МВД по итогам проверки отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального.

2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

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