Суд в Москве отклонил жалобу на отказ СКР возбудить дело после госпитализации Навального
Адвокаты блогера намерены обжаловать это решение.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда
235-й гарнизонный военный суд Москвы отклонил жалобу на отказ Главного военного следственного управления Следственного комитета России возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией* после госпитализации блогера Алексея Навального в августе 2020 года.
"Выслушав мнения сторон, суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК — не подлежащей удовлетворению", — указал судья Андрей Толкаченко.
Представитель блогера Вячеслав Гимади намерен обжаловать решение суда.
Как уже писал Лайф, следствие МВД по итогам проверки отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Его задержали за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".
2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.
А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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