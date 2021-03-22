Обвиняемого в получении взятки главу Пензенской области доставили в Басманный суд Москвы

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки, доставили в Басманный суд Москвы. Видео с места событий опубликовало издание Ura.ru в своём телеграм-канале.

На заседании Белозерцеву, фармацевтическому королю Борису Шпигелю, который также является фигурантом дела, и их предполагаемым подельникам изберут меру пресечения. Следователи просят арестовать их до 20 мая.