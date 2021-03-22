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Обвиняемого в получении взятки главу Пензенской области доставили в Басманный суд Москвы

На заседании губернатору и другим фигурантам дела изберут меру пресечения.

22 марта 2021, 09:01

Ивана Белозерцева доставили в Басманный суд Москвы. Видео © Ura.ru

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки, доставили в Басманный суд Москвы. Видео с места событий опубликовало издание Ura.ru в своём телеграм-канале.

На заседании Белозерцеву, фармацевтическому королю Борису Шпигелю, который также является фигурантом дела, и их предполагаемым подельникам изберут меру пресечения. Следователи просят арестовать их до 20 мая.

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно накануне, 21 марта. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. Возбуждено уголовное дело. По подозрению во взяточничестве задержан фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.

Задержанные губернатор Пензенской области и фармацевтический король Шпигель не признают вину

Задержанные губернатор Пензенской области и фармацевтический король Шпигель не признают вину

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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