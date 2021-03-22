Обвиняемого в получении взятки главу Пензенской области доставили в Басманный суд Москвы
На заседании губернатору и другим фигурантам дела изберут меру пресечения.
Ивана Белозерцева доставили в Басманный суд Москвы. Видео © Ura.ru
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки, доставили в Басманный суд Москвы. Видео с места событий опубликовало издание Ura.ru в своём телеграм-канале.
На заседании Белозерцеву, фармацевтическому королю Борису Шпигелю, который также является фигурантом дела, и их предполагаемым подельникам изберут меру пресечения. Следователи просят арестовать их до 20 мая.
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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно накануне, 21 марта. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. Возбуждено уголовное дело. По подозрению во взяточничестве задержан фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
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