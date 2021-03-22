В России к лету могут подорожать одежда и обувь
Участники рынка планируют сдерживать рост цен за счёт оптимизаций или снижения прибыли.
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Цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти уже к лету. Об этом сообщило несколько ретейлеров на рынке моды, передаёт "Коммерсант". Отмечается, что процесс обусловлен ростом закупочных цен, в том числе на хлопок — сразу на 20–35%. Как следствие, конечная цена на хлопковые изделия вырастет на 20–30%, заметила руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн.
Стоимость материалов привязана к курсу доллара, объяснил основатель бренда Dorogobogato Семён Пименов, и во избежание кассового разрыва поставщики вынуждены поднимать закупочные цены, если рубль вновь начнёт падать. Он также добавил, что на конечную стоимость товаров будут влиять и увеличившиеся расходы на фонд оплаты труда.
В Минпромторге РФ подтвердили подорожание хлопка с начала 2021 года на 30–35% и объяснили это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья.
А вот заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин предупредил о росте цен примерно на 20% и на материалы из нефтепродуктов. В первую очередь на полиуретан, из которого производятся экокожа, стельки и подошвы. Также увеличится стоимость товаров из Китая, который пострадал из-за пандемии, что привело к изменению курса юаня, росту цен на производство и увеличению стоимости логистики, отметили эксперты.
Участники рынка будут сдерживать рост цен за счёт оптимизаций или снижения прибыли, заверили они. На демпфирование цен ретейлерами рассчитывают и в Минпромторге.
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