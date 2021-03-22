В Геленджике машину такси разорвало на две части после жёсткого столкновения с иномаркой — видео

Снёс половину автомобиля: один человек пострадал в ДТП в Геленджике. Видео © "ВКонтакте" / Автомобильный Краснодар

В Геленджике произошло жуткое ДТП с участием Lada Granta и Toyota Camry, в результате которого автомобиль отечественного производства лишился половины кузова. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что белая Lada Granta поворачивает налево и в этот момент в неё на полной скорости влетает Toyota Camry, двигающаяся по главной дороге. В результате машину российского автопрома откидывает на дорожный знак.

Предварительно, как сообщили в ГИБДД, водитель Lada Granta и стал виновником аварии, так как не уступил дорогу при выполнении манёвра. Мужчина пострадал, его доставили в МУЗ ГБ города Геленджика для оказания медицинской помощи, характер и тяжесть полученных травм не уточняются. Отмечается, что за рулём Toyota Camry находился житель Москвы 1997 года рождения.

Снёс половину автомобиля: один человек пострадал в ДТП в Геленджике. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа также оказались кадры с места происшествия, на которых видно, что заднее сиденье Lada Granta отлетело на несколько метров от передней части автомобиля. Детали машины при этом разбросаны по округе.

Ранее Лайф рассказывал, что в Вологодской области три человека погибли в лобовом столкновении микроавтобуса ФСИН и легковушки. Среди жертв страшной аварии — ребёнок.

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