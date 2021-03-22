Два человека погибли в страшном ДТП с фурами и легковушкой в Ленобласти

В Приозёрском районе Ленинградской области на трассе А-121 "Сортавала" ночью произошло жуткое ДТП — столкнулись две фуры и легковой автомобиль. В результате аварии погибло два человека — водители грузовиков, сообщил Лайфу источник.













В инциденте также есть пострадавшие. Травмы получили четыре человека, которые находились в легковушке. Один из них отказался от госпитализации, остальных увезли в больницу.

На кадрах с места происшествия, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что наибольшие повреждения получили кабины фур, а прицеп одной из них перегородил проезжую часть. Легковой автомобиль пострадал не так сильно, у него помят перёд.

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодаре лихач протаранил сразу пять автомобилей на парковке у супермаркета. В результате инцидента пострадало два человека, в том числе ребёнок.

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