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Категорий: 18

Два человека погибли в страшном ДТП с фурами и легковушкой в Ленобласти

Ещё четверо — пострадали, один из них отказался от госпитализации.

22 марта 2021, 05:52
<p>Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Приозёрском районе Ленинградской области на трассе А-121 "Сортавала" ночью произошло жуткое ДТП — столкнулись две фуры и легковой автомобиль. В результате аварии погибло два человека — водители грузовиков, сообщил Лайфу источник.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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В инциденте также есть пострадавшие. Травмы получили четыре человека, которые находились в легковушке. Один из них отказался от госпитализации, остальных увезли в больницу.

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На кадрах с места происшествия, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что наибольшие повреждения получили кабины фур, а прицеп одной из них перегородил проезжую часть. Легковой автомобиль пострадал не так сильно, у него помят перёд.

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодаре лихач протаранил сразу пять автомобилей на парковке у супермаркета. В результате инцидента пострадало два человека, в том числе ребёнок.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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