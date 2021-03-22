Россиянам пообещали мясо и хлеб из белка насекомых

В ближайшие годы россиянам будут доступны мясные и хлебобулочные изделия с применением белка насекомых. Об этом заявил управляющий партнёр венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

По его мнению, это может произойти уже в ближайшие десять лет. Первыми подобными продуктами в стране могут стать растительное и клеточное мясо, выпечка из белка насекомых.

"Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет", — сказал Зюзин в интервью РИА "Новости".

По его словам, некоторые компании планируют запустить в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Чёрной львинки. Также Зюзин прогнозирует появление еды из 3D-принтера. Согласно дорожной карте НТИ, россияне смогут самостоятельно производить себе пищу на таком устройстве к 2028 году.

"Не исключено, что к 2030 году в России появятся системы, позволяющие жителям мегаполисов пропускать приёмы пищи. К примеру, в США уже разрабатывается пластырь на перекус, который при помощи патча с чипом поставит в организм человека питательные вещества", — добавил Андрей Зюзин.

Вот и в ООН ранее рассказывали о пользе еды из насекомых. Отмечалось, что они могут стать одним из решений проблемы мирового голода.

Авторы