Учёные и дизайнеры представили проект первого марсианского города — видео
Он получил название Нюва — в честь древнекитайской богини.
Международная группа учёных и дизайнеров разработала проект первого внеземного города. Предполагается, что он появится на Марсе. Как говорит в интервью Euronews основатель архитектурной группы Abibo Альфредо Муньос, строительство может начаться уже к 2054 году, а первые поселенцы появятся там в 2100 году.
Они "столкнутся с проблемами, которые специфичны именно для Марса", отмечает Муньос. И прежде всего это в три раза более слабая гравитация.
Разработан первый проект города на Марсе. Видео © Instagram / abiboo_studio
По мнению учёных, город необходимо строить на скале и исключительно из материалов, которые присутствуют на Марсе. Предполагается, что кислород будут вырабатывать деревья, которые посадят сами поселенцы, а энергию они будут получать от солнечных батарей. Вся инфраструктура будет спрятана под герметичным куполом.
Ранее Лайф рассказывал, что основатель компании SpaceX Илон Маск решил стать бездомным ради колонизации Марса. Он считает, что человечеству нужно стать космическим видом.
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